美國食藥管理局（FDA）周三批准輝瑞的抗新冠病毒藥丸用於12歲以上、具重症風險的族群，成為第一款獲得緊急使用授權的新冠口服藥，這個能在家服用、不必住院治療的藥物將成為對抗Omicron變種病毒的新利器。

周三輝瑞股價上漲1%，收在59.45美元。

根據輝瑞提出的臨床試驗數據，對於重症的高風險患者，此款名為Paxlovid的抗病毒療法預防染疫住院和死亡的有效性達到近90%。輝瑞表示，最近的實驗室數據顯示Paxlovid口服藥對迅速傳播的Omicron變種病毒仍然有效。

輝瑞將其2022年的Paxlovid產能預測從8000萬個療程提高至1.2億個療程，並表示公司已經做好準備，立刻就能在美國交貨。Paxlovid是一個雙藥物的口服療法，除了一款新藥之外，還需搭配另一種現有的抗病毒藥物「利托那韋」（Ritonavir）。

美國食藥管理局表示，此款療法僅能透過處方取得，應在診斷出新冠狀病毒並在出現症狀的5天內盡快開始服用，每12小時服用一次，並持續服用5天。

白宮新冠疫情應對協調官Jeff Zients表示，到明年1月，美國政府將備妥265000個療程，之後幾個月供應量也將持續增加，政府預期在6個月內取得其訂購的1000萬個療程。

輝瑞表示已備妥180000個療程在今年出貨。美國政府採購1000 萬個療程的合約價為每個療程530美元。

約翰霍普金斯大學健康安全研究所資深學者Amesh Adalja表示，Paxlovid獲得使用授權，是對抗新冠疫情的一個重大里程碑，但他也提醒仍有兩個關鍵問題需要留意，即未來幾周Paxlovid會非常缺貨，以及其最佳的用法需要及時的診斷，但基於檢測劑和檢測量能緊缺的問題，要做到這點可能有困難。

輝瑞表示將在2022年向美國食藥管理局提交新藥申請，以取得主管機關的完整授權。此外，輝瑞已同意透過與國際公衛組織「藥品專利池」（MPP）達成的授權協議，容許學名藥製造商向95個中低收入國家提供Paxlovid的仿制療法。