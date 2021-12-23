第二座納骨塔「恩親塔」也是採用中國傳統八角形建築。（李京昇攝）

西湖第二公墓納骨塔「懷恩塔」可容納8千多個塔位，啟用迄今23年塔位幾乎額滿，歷經地方努力爭取，106年規畫興建另座納骨塔「恩親塔」，今年7月落成完工，預計可容納1萬8千個塔位，西湖鄉公所22日上午舉行祈福法會並正式啟用，縣長徐耀昌、西湖鄉長高阿賜等人到場共同祈福。

懷恩塔興建於1996年、1998年啟用販售，因為環境清幽、位置風水好，加上中國傳統八角建築造型，讓民眾可選擇不同方位，因此吸引外鄉鎮市民眾爭相選購來安奉祖先，也因此懷恩塔成為公共造產的金雞母。

西湖鄉公所指出，懷恩塔能安放8353個塔位，從民國87年啟用至今僅剩10幾個塔位，因此地方積極爭取興建第二座納骨塔，即日起啟用後，灰櫃總量可達1萬8000個，第一期先設置1萬2000個。

另，思親塔1樓規畫為辦公室、家屬休息區、暫厝區等設施；2樓為三聖佛祭拜區及3910個骨灰櫃；3及4樓規畫神主牌位1000位、骨灰櫃各3244個、5樓骨灰櫃規畫1612個。目前塔位收費為3萬到6萬5千元不等，外鄉鎮市或外縣市則價格加一倍。

縣長徐耀昌說，現在的土葬需求已日漸式微，全國往生火化率已超過98％，思親塔完工後解決公墓飽和問題，也讓民眾增加一個安厝先人骨灰的選擇，縣府未來也會持續協助鄉鎮市公所提升殯葬服務的品質。