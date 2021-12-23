臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台北市議會藍綠黨團聯手促成恢復發放敬老金，即使市長柯文哲提覆議案反制，仍在22日遭議會否決。但柯堅不妥協，北市府將報請行政院函告該自治條例無效。國民黨台北市議員鍾沛君表示，此案恐是台北市政最爭議的議題之一，雙方都各有道理甚至牽扯到世代問題，但她既然依國民黨團決議投下贊成，就會虛心接受指教。鍾此言引發熱議，網友湧入鍾臉書掀正反論戰。

鍾沛君22日在臉書發文表示，柯文哲上任後便取消每年1500元的重陽敬老金，國民黨為替長者爭取福利積極重啟審議，遭市府反對提出覆議。台北市議會22日針對「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」覆議案進行表決，結果為「維持原決議案」，故台北市將恢復發放重陽敬老金。

鍾沛君坦言，她知道重陽敬老金一案，可能是台北市政最爭議的議題之一，其實正反都言之成理，其中甚至糾結了世代問題，但她既然依據黨團決議投下贊成票，就願意虛心接受大家的指教。

此文發出後獲得超過3200個讚、160則留言，網友看法兩極、互不相讓，在鍾臉書文章下筆戰。正方表示：「感謝台北市年輕議員們的努力，很多老人家盼的只是一點被重視的感覺而已！」「全台都有發敬老金為什麼獨台北市沒有呢？這才是關鍵」、「這只是老人的一點的小確幸就別記較了」；反方則表示：「如果台北市跟澳門一樣有錢沒處花，那我贊成發敬老金，但台北市有嗎？」「這種浪費錢的做法可以發幾年？」