一名住在高雄的白老先生，10年前被前立委陳柏惟肇逃撞傷，此事在之前罷免活動時又被挖出。台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒表示，白老先生一直沒有完全恢復，現在要自由走動已變得非常困難，而他在得知此事後，本想送一台代步車給白老先生但遭婉拒，經過幾次拜訪後白老先生終於接受了，他也有感而發表示，「政治只是一時，生活才是永遠！」

顏寬恒昨（22）日在臉書表示，白老先生原本是個很愛到處騎車走走，很愛到處逛逛的老人家，10年前被前立委撞傷後，一直沒有真正恢復過來，要再繼續像以前那樣自由自在地到處走走已變得困難，所以鄰居才會說他只能坐在門口曬曬太陽，失去了以前的行動力。

幾個月之前，聽說了白老先生的故事後，顏寬恒就在思考有沒有可以幫忙的可能，「左思右想之後，一台代步車也許可以幫上白老先生的忙」，但顏寬恒說，當車子送到白老先生家門口的時候，白老先生拒絕了。因當時罷免活動還在進行，對方雖然肇逃但畢竟還是選上立委，白老先生不希望對他不義，所以即使只是一個單純的善意也不願意接受。

「選舉會過去，溫情會留下來。」顏寬恒說，自己和朋友沒有放棄，一直持續拜訪白老先生，這幾天他終於接受了可愛的小紅代步車。「願白老先生之後可以繼續快快樂樂地在高雄的暖陽之下四處逛逛，政治只是一時，生活才是永遠！」