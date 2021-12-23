黑人在王力宏事件爆發後的態度，引起南拳媽媽成員彈頭發文砲轟，內文提及「王朝903是誰的女朋友上吊」，勾起網友好奇心。(圖/ 摘自Devon Song臉書)

藝人王力宏被前妻李靚蕾踢爆長期約砲召妓，案情蔓延，就連南拳媽媽成員彈頭也在臉書發文討論起此事，特別點名砲轟黑人陳建州遇到兄弟出事都跑第一個，還突然拋出一句「王朝903是誰的女朋友上吊？」再次勾起網友好奇心，警轄區松山分局也證實當時確有偵辦這起案件，回想當天，現場突然停電，鑑識人員相機又故障，想起來真的毛毛的。

彈頭昨日在臉書發文，稱「建州呢...黑人哥，不是所有天王最永恆的朋友嗎？」痛批近日看到陳建州對於王力宏新聞的反應感到不齒，表示自己被女兒問起新聞內容，不曉得該如何解釋，還突然拋出一句「王朝903是誰的女朋友上吊呢？」疑似在影射除了王力宏外仍有其他藝人黑料未爆，掀起網友熱議。

實際上，彈頭所言的案件「王朝輕生」真有其事，回顧此起舊案，2016年10月間，27歲吳姓女子疑似與閨蜜吵架，有意在入住的王朝飯店輕生，友人擔心吳女的安危遂報警協尋，未料卻晚了一步，警方趕到現場時，吳女已在飯店房間內無呼吸心跳，而吳女被發現時身穿全新紅色洋裝，腳踩紅色高跟鞋，手腕繫紅繩、指甲與嘴唇也全抹上大紅色。

不僅如此，警方到場進入房間時，酒店突然間停電，嚇壞當時在場的員警及飯店人員，現場遺留有一封吳女用紅色的指甲油所寫下的遺書。更離奇的是，松山分局鑑識組鑑識人員進行鑑識時，竟然相機故障，讓員警頭皮發麻。

警方當時調查，吳女住於新北市三重區，從事服飾業，友人透露吳女在事發前曾與閨蜜吵架，心情相當不穩定，也曾在臉書寫下要某人下地獄的文章。至於

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