「優質偶像」王力宏低調認離婚竟鬧成大風波，遭正宮李靚蕾踢爆婚內劈腿、約砲還召妓，聲明中更對介入婚姻者提出線索，讓不少演藝圈相關人士牽扯其中，王力宏最後道歉暫退演藝圈，但事件持續延燒，陳建州夫妻託李靚蕾代為澄清，讓整起事件猶如展開「第二季」，事實上事發以來，兩人的藝人、名人朋友幾乎都噤聲不提，但「南拳媽媽」成員彈頭卻開砲諷刺陳建州，文中一句「王朝903是誰的女朋友」，意外爆卦引發網友議論。

「蕾宏大戰」開打後，彈頭在臉書po文，目標是也捲入風波的陳建州，文中他諷刺黑人：「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」，透露自己的孩子看到新聞，跑來問身為爸爸的他，這些人在幹嘛，讓彈頭無言以對，「我是要怎麼告訴她？？講一下？要我出手嗎？」。

彈頭大嗆陳建州，文末還以hashtag寫著「不要讓小咖我出手，你們玩的很弱」，最後補上一句「王朝903是誰的女朋友XX？」，雖他很快就刪文，但仍遭截圖，並引發網友關注，尤其最後兩句被認為藏著大八卦，在PTT掀起議論，留言狂洗一波「是新支線嗎？？來惹來惹！」、「王朝903？？？番外篇要上演了嗎」、「餵狗後發現八卦有文...」，當時王朝903有位吳女輕生社會案件，再度引發熱議。

對於此事引發關注，南拳媽媽彈頭也給出回應，被問到為什麼會針對黑人發文？又為何刪文？彈頭表示：「我女兒把他們當偶像，我不想提別人，只是不希望，女兒偶像，是壞人。」至於文中提到「王朝903是誰的女朋友輕生？不要這樣，敗壞社會啊」是指什麼意思？彈頭則表示，聽說一些傳聞，覺得看不下去，但自己是晩輩，不能多講，因為不想傷到別人。

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