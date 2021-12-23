台中第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，資深媒體人陳高超昨表示，據他所知，目前地下賭盤和藍營內部的評估，皆為國民黨參選人顏寬恒大概讓民進黨的林靜儀8千到１萬張票左右。

陳高超昨（22日）在政論節目「年代向錢看」上表示，據他打電話所探聽出的結果，地下賭盤方面，目前傳聞中部的盤推估顏寬恒大概讓8千到１萬票，國民黨和民進黨相不相信自有評估；而在藍營內部和顏寬恒陣營的評估，也是預測和地下賭盤相同的局勢。

此外，另一資深媒體人韋安22日在臉書貼文亦指出，目前來看，台中立委補選，顏寬恒會贏對手林靜儀5千到1萬票，因為有具體的利益方，全力縝密地陸軍動員拉票。

對於台中市立委補選目前藍綠對決態勢，國民黨主席朱立倫22日在中常會上表示，他已與顏寬恒深談，替他加油打氣，同時，也多次致電給台中市長盧秀燕，希望盧秀燕全力幫顏寬恒輔選，而國民黨的組織與文宣系統也全面動員，配合顏寬恒打選戰。