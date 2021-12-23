F-35 vs Rafale

隨著伊朗積極研發核武，愈來愈多歐洲和中東盟友認為，華府可能不再堅定可靠，一些美國傳統盟友開始重新排列組合。

據CNN新聞網和《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12月中旋風式訪問了阿拉伯聯合大公國（阿聯）、卡達和沙烏地阿拉伯。而他在阿聯獲得190億美元（約5290億台幣）大單，將出售80架「飆風（Rafale ）」F4戰機，還有12架軍用直升機。

相對的，阿聯上周宣布，中止和美國包括F-35在內，價值230億美元（約6400億台幣）的軍售談判。阿聯為了採購F-35，在和美國來來回回，進行將近1年的談判後，如今似乎終於死了心。但令人震驚的是，就在短短幾天前，阿聯還說，「飆風」並不是F-35的替代品，並暗示在未來的會談中，F-35軍售案還可能出現突破。

馬克宏訪中東 大賣阿聯軍武

而先前美國和英澳為了抗中，達成澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，承諾將協助坎培拉打造核潛艦，使澳洲取消和法國調漲達660億美元（約1.8兆台幣）的12艘柴電潛艦大單。這令也身為印太政策要角的法國深感受背叛，於是決定外交出擊美國的傳統堡壘中東，並大有斬獲。

事實上，AUKUS協議9月重重打臉法國，而短短幾個月後，馬克宏和阿聯達成的天價軍售案，就具有一切「別生氣，去報復（don't get mad, get even）」的特徵。的確，AUKUS宣布後，馬克宏在90分鐘黃金時段的法國電視一台（TF 1）專訪中，滿口談的都是和潛艦相關的外交政策問題。他強調，法國已透過最強烈的方式回應，而隨著時間推進，美國的行為也將獲得充分處理。

馬克宏訪沙烏地，成了自從沙國異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害後，率先和王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會談的西方領袖之一。他甚至義正辭嚴地說，要是西方不和沙烏地這波灣地區人口最多，也最強大的國家對話，又怎能維護中東的和平與穩定。

而將近1世紀來，從沙烏地，科威特到阿聯，這些阿拉伯半島國家的主要盟友與夥伴一直是美國，但如今面對伊朗等帶來的新威脅，它們已開始尋找新盟友，或至少是朋友。