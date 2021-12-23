日本歌后松田聖子的35歲女兒神田沙也加，本月18日被人在札幌飯店14樓戶外平台發現，緊急送往醫院搶救仍回天乏術，讓松田聖子與其前夫神田正輝白髮人送黑髮人。而經過連日來的調查，神田沙也加墜樓的真實原因也曝光。

根據日本媒體的報導，在神田沙也加所遺留的「遺書」中透露，自己因無法面對男友前山剛久變心，又無法實現自己的夢想而讓身心相當痛苦，最後也疑似無法度過「情關」才選擇結束自己的生命。不過，神田沙也加離世後沒多久，前山剛久也在社群媒體上發表哀悼文，表示自己與神田沙也加一直以來都「以結婚為前提」認真交往，並沒有欺騙神田沙也加的感情。

據了解，兩人過去曾因合作舞台劇而相識、相戀，知情人士還透露神田沙也加原本打算在明年元旦時閃婚，卻遭到前山剛久拒絕，兩人因此發生很大的爭執，關係出現裂痕；另外，神田沙也加的親友們還透露，神田沙也加去世前曾發現前山剛久與某位女偶像（A子）的曖昧私訊，氣得要前山剛久寫下兩人不再來往的保證書，但即使簽了，神田沙也加仍發現兩人持續聯絡，甚至還看到前山剛久在社群媒體中寫下「還是A子比較好」的字眼，讓神田沙也加情緒相當崩潰。

但報導中也指出，神田沙也加因情緒波動過大已服用鎮定劑等精神藥物一段時間，後來嗓子又出現問題需要進行手術，讓身為舞台劇演員、聲優、歌手等多重身分的神田沙也加受到嚴重的打擊與不安。而前山剛久雖承諾會好好照顧她，並為她制定計畫表逐漸減輕她對藥物的依賴，但沒想到前往北海道時，兩人卻發生爭吵，使得神田沙也加情緒激動又沒有按時服藥，才因此釀成憾事發生。

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