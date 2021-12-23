求職過程中，面試是相當重要的一關，有女網友發文感嘆，12月初她在面試時，被問到面試考古題「怎麼會想來這裡工作」，不料她脫口而出，「原本有機會可以去其他公司但放棄了」，結果慘遭淘汰，不少網友認為，不錄取可能是公司有其他考量，要她不要想太多。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，12月初她到A公司面試時，面試官向她詢問「怎麼會想來這裡工作」，當時她也沒想太多，直接脫口說「之前原本有機會可以去B公司的，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作，且錄取後沒辦法馬上上班，要一個月後才行」。

當下她立刻意識到這回答不妥，趕緊補充說明，表示自己目前還在職，要確定錄取其他工作後才會離職。面試官聽完後雖面有難色，但還是告知確定錄取的話兩天內會通知，但後來也沒有任何消息，顯然是沒有錄取，讓她後悔直呼「自己太多嘴」。

文章一推出後，不少網友留言，「當作是面試的經驗，下一個會更好」、「這個問題是考古題了，上網找找有十幾種回覆」、「真的太誠實」、「其實更隱晦的講會比較好」、「如果這公司想要你就會通知，建議你下次別這麼老實」。

也有網友認為，不錄取的原因很多，不會因為太誠實就判出局，「你想太多，你如果夠強，這件事完全不會怎樣」、「可能是扣分項，但不會因此不聘請妳」、「不用你，應該不會是因為這件事，可能就單純覺得沒有很適合」、「覺得是你職能不符合，跟這段話完全沒關係」。