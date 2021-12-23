不論老人、小孩還是身障朋友，都不該因為身體不便，被剝奪親近世界、社會參與的權利。過去在台灣，想帶老人家或是推著娃娃車出遊、身障朋友出門往往困難重重，看似習以為常的街道，其實隨處可見阻礙，硬生生將他們拒於門外，或是只能勉強通行。到底哪些是不友善的設計呢？

1.台階、樓梯

2.門檻

3.凹凸不平的路面

4.不順暢、受阻礙的行進動線

●不只身障朋友 老人、小孩都需要無障礙設計

想要好好吃飯、出門晃晃，真的不容易。許多不平的路面，對於坐在輪椅上的老人家來說，根本是酷刑，時常會上下震動、顛簸。還有許多在2樓的餐廳只能直接放棄，1樓的店家卻時常因為有門檻、台階，把他們卡在門口，往往只能望「階」興嘆。

輪椅使用者蔡心于說，「有的時候，只是小小、幾公分的門檻，對於一般人來說一跨就過了，但對我們而言就很難越過，也相對比較危險。」

另外，有時設置了斜坡，人行道上卻常有違停的機車、電線桿，甚至本想到公園走走，卻因為出入口有鐵柱、路障等，反而把想去公園的老人家、輪椅使用者阻擋在外，這類對於多數人來說來去自如的地方，對於輪椅使用者卻充滿障礙。

所幸這樣的狀況正一點一滴在改善，如今愈來愈多縣市政府及業者意識到無障礙設計、通用設計的重要性，像是加油站都加建了無障礙廁所供需要的人使用，許多餐廳也願意注意到輪椅使用者的需求，增設斜坡或是準備活動式斜坡板，讓他們不再只是望「檻」興嘆，甚至大多知名景點、百貨公司也會規劃無障礙坡道及無障礙廁所，對輪椅使用者更加友善。

過去都認為無障礙設施是專門提供給身心障礙者使用，但其實適合的對象非常廣泛，像是高齡長者、嬰兒、兒童等都需要方便、友善、安全的環境，其實小小的改變或舉動，就有如蝴蝶效應般，能發揮不小的影響力，利己利人。

以景點業者為例，打造友善、無障礙的空間，也能吸引更多旅客造訪，創造無限商機，花蓮新天堂樂園經理沈君茹就分享，當初在規劃、建造新天堂樂園時，就有考量到各式旅客的需求，因此增設了無障礙的設施和通用設計，希望無論是推著娃娃車、拉著行李來的客人，或是坐著輪椅的老人家，甚至現在也有許多人會推著毛小孩一起出遊，都能在這裡暢行無阻，留下美好的回憶。

不過若是要談哪個縣市無障礙環境做得好、適合輪椅使用者旅遊，規劃國內外無障礙旅遊的旅行社多扶假期總經理吳孟玲坦言，很多縣市已經愈來愈重視這件事，但是如果說比較友善、適合輪椅使用者旅遊的話，可能還是台北市比較方便。

●美意別浪費 無障礙設施不該為做而做

多扶假期副總經理劉亦中指出，其實愈來愈多業者、店家意識到友善旅遊環境的重要性，但往往因為不夠了解，或是因應族群不同，所需要的無障礙設計也有落差，有時業者即使打造無障礙設施，也不見得能滿足使用者需求。

無障礙設施確實日益增加，但有時卻美中不足、不夠友善，甚至只是虛有其表，實際上根本難以使用，像是：

1.過陡的斜坡：原本增設斜坡是美意，但對於電動輪椅來說，坡度太大的斜坡相當危險，甚至有滾落的風險；對手推輪椅來說也難以使用，要將坐在輪椅上的老人家推上陡坡，對於照護者來說也是很大的負擔。又或者無障礙設施只是為了做而做，像是蔡心于就曾遇過無障礙斜坡的盡頭居然是階梯，她依然無法使用，這樣的設計實在令人啼笑皆非。

有時店家沒有考量使用者情境，因此出現無障礙坡道盡頭出現階梯，輪椅使用者仍被擋在門外。(圖片來源 / 馳騁廢魚厭世日常 康健雜誌提供）

2.無障礙設施上有障礙物：有時人行道雖然設置了斜坡供使用，但卻常遇到違停的汽機車、電線桿、路阻等，影響動線，讓輪椅使用者根本難以使用，又或是得夾縫中求生存。

3.無障礙廁所不符需求：由於輪椅有一定的大小，且需要足夠的迴轉空間，至少需有直徑150公分以上的迴轉空間，門寬至少需80公分，才能讓輪椅使用者使用，且需搭配扶手供扶握使用，也需考量輪椅使用者可觸及的高度、使用方便性等。此外，洗手台下方也需保留容膝空間、不得置物，能讓輪椅使用者更便於使用，而不是處處碰壁。

●看不到貓眼、拿不到東西？無障礙房間好有礙

現在許多飯店依法規增設了無障礙房間，卻仍是不夠友善，有時會出現無障礙房間或房內廁所有門檻，抑或者是沒有確切考量到使用者需求及使用情境，使用上困難重重。

劉亦中說，無障礙房間夠不夠友善，光是從房門貓眼的高低，就可以看出來在設計的時候，有沒有考量到使用者的使用情境，不只是貓眼高度，像是房間內所有的門把、扶手、蓮蓬頭、置物空間等，都應該調降高度，甚至床的高度也應和輪椅高度接近，並且設置足夠的安全鈴，如此一來，即使輪椅使用者獨自出門旅遊，才能更加便利、安全。

蔡心于則分享，有些飯店無障礙浴室會設置牆掛式、鑲在牆中的洗澡椅，但在實際使用時會太過濕滑，且有一定高度，反而常讓她很害怕，擔心會受傷，「這種設計對多數輪椅使用者來說都很危險，因為離開輪椅後平衡感會很差，加上淋濕後有泡沫會更容易滑倒，因此會希望提供的是額外放置較穩固、防滑的洗澡椅。」

此外，浴室扶手設計也需注意，長期照護行動不便母親的台北市私立慈安老人長期照顧中心主任蔡淑芬說，洗澡椅旁一定要設置方便抓握的L型扶手，才能讓老人家能夠藉由扶手輔助，更輕易可以起身，否則光靠照護者攙扶，恐增加危險性。

無障礙設計不只對身障朋友友善，對於娃娃車、菜籃或行李箱使用者及長輩來說，一樣重要。(圖片來源 / Shutterstock）

如今許多展演空間，像是兩廳院也多有設置無障礙席，供輪椅使用者使用，不過往往除了席位有限外，蔡心于也說，無障礙席常是隔絕在某個特定區域，無法自由選擇其他視線較佳的位置，且陪伴者多只能另外拉板凳，或是需要分開坐，比較美中不足，不過她也有看到值得稱讚的作法，像是國立中央大學的大講堂，就在輪椅席兩旁設置了陪伴席，讓陪伴者可以坐在一起，也提供不同的輪椅席位選擇，讓她直呼，感動得差點哭出來，也希望未來更多展演空間可以將這些重點考量進去。

其實業者在規劃無障礙設施時，往往是充滿善意、美意，但若是並不是真的友善的設計，實在有些可惜，不妨考慮在未來規劃設計時，邀請輪椅使用者「試用」，或許能夠加貼近使用者需求，別讓美意被浪費了。除了硬體設施外，軟體部分也很重要。也有輪椅使用者反映，有時更可惜的是，擁有完善的無障礙設施，但卻忽略了人與人之間友善、尊重的態度，難免會影響出遊、用餐的興致。

超高齡社會即將來臨，台灣也正在往無障礙環境的路上前行，期待未來能擁有更友善的環境和人，讓無論是老人、小孩、身心障礙者等各種族群都能暢行無阻。