日本ANA全日空航空素以不同主題彩繪機聞名國際，目前雖疫情猶存，但ANA已計畫將在下個月推出另類主題的彩繪機，那就是2020年一度享有全球各地年度最賣座的電影鬼滅之刃。

自從2019年首季問世後，鬼滅之刃就立刻在全世界刮起不同程度的人氣旋風。專業電玩評論IGN曾表示，日本的鬼滅之刃是2019年全球十大必看動漫之一。當鬼滅之刃在新冠病毒來襲的2020年10月，首次將續集搬上大螢幕後，便立刻稱霸當年電影界。

同時，這股超人氣旋風尚未退卻，目前鬼滅之刃第2季影集也正在上映中。因此，ANA也趁勢在下個月將鬼滅之刃彩繪機飛上天際，但目前僅在日本國內線看得到。

除了將一些飛機噴上鬼滅之刃圖案外，ANA也將部分飛機相關設施，以及機上用品都以這個超人氣漫畫示眾。例如，從12月開始，ANA已提供搭機乘客印有鬼滅之刃的紙杯、桌墊、小玩具與餐點包裝等。同時，機上娛樂系統也有鬼滅之刃的電影，甚至音樂可供聆聽與觀賞。

之前，全日空推出星際大戰以及海龜彩繪機時，曾獲得不少市場的好評。在新冠疫情一波未平一波又起下，目前全球客運航空業者可說是都在慘淡經營。ANA也希望藉著這次全新主題鬼滅之刃彩繪機，能博得搭機乘客的好感與支持。