新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，發生警匪槍戰，其中1嫌腳部中槍，還爬上屋簷企圖逃逸，最後仍遭警逮捕，計3男1女落網，這名歹徒受傷後血染遮雨棚的畫面也曝光。
新北永和警方獲報前往福和路某公寓，欲攻堅逮捕2名通緝犯，沒想到卻遭遇持槍抵抗，2人從窗戶跳出屋外遮雨棚，其中1嫌腳部中彈仍促圖逃逸，這場驚悚警匪槍戰，全被附近住戶拍下PO網，在PTT引起熱議。
畫面中可見，中槍的嫌犯大量流血，把二樓的遮雨棚染紅一大片，被逮捕送醫救治。
新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，發生警匪槍戰，其中1嫌腳部中槍，還爬上屋簷企圖逃逸，最後仍遭警逮捕，計3男1女落網，這名歹徒受傷後血染遮雨棚的畫面也曝光。
新北永和警方獲報前往福和路某公寓，欲攻堅逮捕2名通緝犯，沒想到卻遭遇持槍抵抗，2人從窗戶跳出屋外遮雨棚，其中1嫌腳部中彈仍促圖逃逸，這場驚悚警匪槍戰，全被附近住戶拍下PO網，在PTT引起熱議。
畫面中可見，中槍的嫌犯大量流血，把二樓的遮雨棚染紅一大片，被逮捕送醫救治。
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