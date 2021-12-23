新北市永和區街頭23日發生警匪槍擊案。（圖／民眾提供）

永和街頭驚傳槍響 嫌犯持槍躲公寓窗台 警開槍制伏。（圖／民眾提供）

新北市永和區23日上午驚傳槍響。(翻攝PTT)

新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，發生警匪槍戰，其中1嫌腳部中槍，還爬上屋簷企圖逃逸，最後仍遭警逮捕，計3男1女落網，這名歹徒受傷後血染遮雨棚的畫面也曝光。

影片直擊》永和警破槍枝改造軍工廠 警匪對峙逮3人。(翻攝記者爆料網)

新北永和警方獲報前往福和路某公寓，欲攻堅逮捕2名通緝犯，沒想到卻遭遇持槍抵抗，2人從窗戶跳出屋外遮雨棚，其中1嫌腳部中彈仍促圖逃逸，這場驚悚警匪槍戰，全被附近住戶拍下PO網，在PTT引起熱議。

畫面中可見，中槍的嫌犯大量流血，把二樓的遮雨棚染紅一大片，被逮捕送醫救治。