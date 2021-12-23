台中市政府警察局第四分局進行大變身，在一樓擺放3米高聖誕樹，獨一無二可愛創意的設置，帶來滿滿的幸福感。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局進行大變身，在一樓擺放3米高聖誕樹，獨一無二可愛創意的設置，帶來滿滿的幸福感。（警方提供）

為能讓辛苦執勤的員警可以感受聖誕節溫馨的氣氛，台中市政府警察局第四分局進行大變身，在一樓擺放3米高聖誕樹，除擺放聖誕節應景燈飾造景外，利用收藏在分局地下室塵封已久的警車宣導道具加以改造，成為聖誕老公公的座騎，加上縮小版可愛的警用摩托車與原版帥氣的警用大重機反萌差，獨一無二可愛創意的設置，帶來滿滿的幸福感。

警方指出，警察工作24小時不間斷，往往大家歡喜團圓過節時，就是員警最忙碌的時刻，為了營造溫馨氛圍，讓警察同仁一樣享有過節氣氛，這次配合時事趕搭流行，運用巧思妝點布置，翻轉傳統警察機關給人冰冷、剛硬的形象。

警方透過縮時攝影的概念，將布置過程錄製下來，短短的精華影片，看起來療癒人心；同時在值班台擺放犯罪預防宣導傳單，以「報佳音方式」向往來民眾宣導最新警政政令，另類宣傳模式大受好評，拉近與民眾間的距離，紛紛許願敲碗延長耶誕裝置藝術擺放時間，成功塑造優質警察機關形象。

警方說，為了給前來參觀的民眾更好的互動體驗及加深宣導的效果，第四分局這次直接卯起來海送三百份精美聖誕禮物，凡親自至第四分局聖誕樹下拍照打卡及幫第四分局粉絲團案讚的民眾，即可得到精美聖誕禮物一份。

第四分局表示，歲末年終將屆，有感於今年因為疫情所帶來的不便，改變了大家的生活，希望藉由與民眾同慶聖誕節的方式，傳遞溫暖與福音，為奔波一整年的警察同仁打氣，期盼來年繼續為治安努力。