金融機構是否以資金協助拉高豪宅價格、讓建商養地、囤房？金管會要查。金管會主委黃天牧23日首度揭露，年底將啟動新一波不動產貸款金檢，已選定10家銀行、7家信合社及3家票券公司，金檢內容著重在豪宅、餘屋及土建融貸款。

2020年底到今年初金管會亦有不動產專案金檢，但當時是10家銀行與3家票券公司，這次多加7家信合社，黃天牧解釋：「信合社其實做很多不動產授信業務，尢其土建融業務。」

黃天牧強調，這次金檢「廣度跟深度都會加強」，數量比去年增加，因為不動產價格高漲、資金大量流入房市，這是大家關心的公眾議題，金管會作為內閣成員，雖然在此議題上，不是扮演最前衛的角色，但可從銀行的風險管理上，黃天牧說：「我覺得金管會還是有一些可以著墨的地方」，因此像央行第四波以來的相關的措施，都會要求納入金檢的範圍，及要求銀行積極配合，金管會與央行是互相合作、積極努力。

2021年金管會專案金檢，黃天牧說，的確發現銀行允許建商用同樣的利率、條件等不斷續貸，即有用貸款協助建商養地的情況，去年金檢重點是「土建融、餘屋貸款、豪宅貸款」，今年金檢重點亦同，但黃天牧強調，檢查不會影響到民眾一般的購屋貸款需求，完全就各界比較在乎的養地囤房，了解金融機構在資金金流管理上，是否有可再加強的地方。

黃天牧表示，這次被金檢的金融機構是依一些資料篩選出來，主要是豪宅、餘屋及土建融成長較高的金融機構，要了解這些金融機構有沒有作好「貸後管理」，有沒有重新審視這些購入的土地為何遲遲未開發？有沒有去檢視他為什麼不開發？這些該做的事情還是要請金融機構去做。