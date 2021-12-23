騰訊控股23日發佈公告表示，將以中期派息的方式，將其持有約4.6億股京東A類普通股發放給合資格的股東，相當於騰訊持有京東股權的86.4％。而此次派息後，騰訊對京東持股比例將由17％降至2.3％，不再為第一大股東。同時騰訊執行董事兼總裁劉熾平也將卸任京東董事。

根據界面新聞引述分析人士認為，騰訊此次變相減持京東持股，與互聯網巨頭反壟斷的背景不無關係。

騰訊曾是京東的第一大股東，從2014年騰訊首次投資京東後至今，見證後者成功從PC向移動互聯網轉型，GMV實現超過10倍增長，並逐漸成長為大陸國內電商巨頭之一。期間，騰訊還曾通過微信九宮格等入口給予京東流量扶持。

騰訊表示，此次派息符合騰訊一貫的投資策略—投資處於發展階段的公司，支持該公司的增長，以及在該公司未來計畫自行籌集資金的適當時候退出投資。派息後，騰訊與京東仍將保持雙方互利的業務關係，包括持續的戰略合作協定。

而京東集團23日也在港交所公告說明，劉熾平已從公司董事會辭任，並立即生效。截至22日收盤，京東集團股價報每股279.2港元、市值為8673億港元。