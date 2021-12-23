消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌0.6%，但較前一周的跌4%有所緩解。30年期固定抵押貸款利率為3.27%，較前一周的3.3%下滑。

2.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為2.3%，優於前值和市場預估的增長2.1%，但遠低於第二季的增長6.7%。個人消費支出（PCE）物價指數終值為上漲5.3%，與前值相符。核心PCE物價指數終值為上揚4.6%，略高於市場預期的漲4.5%。第三季消費者支出終值為增加2%，高於前值（增加1.7%），但遠不及第二季的成長12%。

3.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，消費者對就業和經濟前景的看法仍然樂觀，美國12月消費者信心指數為115.8，超出市場預期的110.8。

4.投資人對Omicron變種病毒的援憂緩解，以及在聖誕節假期前交投減弱，周三美元走軟，澳元和紐元等風險型貨幣上揚。尾盤美元指數下跌0.37%，報96.068。澳元兌美元漲0.86%，報0.7214美元。紐元兌美元漲0.74%，報0.6820美元。

5.美國原油庫存減幅超出市場預期，反映需求仍然穩健，周三國際油價連漲第二天。紐約期油收漲1.64美元或2.3%，為每桶72.76美元。倫敦布蘭特期油收漲1.31美元或1.77%，為每桶75.29美元。

6.受惠於美元下跌以及Omicron變種病毒的不確定性，周三紐約期金收漲0.8%，為每盎司1802.20美元。其他貴金屬方面，銀價漲1.2%，為每盎司22.76美元；鉑金漲3.8%，為每盎司970.2美元；鈀金漲5.8%，為每盎司1896.01美元。