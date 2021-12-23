WiFi技術為通訊產業中扮演重要角色，研調機構ABI Research就預估，全球具有WiFi功能的裝置將從2020年的104億台，成長至2025年的155億台以上，換言之，相關商機成長可期，且隨著WiFi 6一路發展到WiFi 6E、到WiFi 7，產品的單價、ASP也將正向成長，對於相關網通業者、晶片業者也將雨露均霑。

友訊總裁李中旺認為，隨著需求及應用推動，2022年傳輸速度高達9.6Gbps的WiFi 6勢必為WiFi的技術主流，且緊接著新一代技術WiFi 7也將在2022年面市，其傳輸速度將比WiFi 6傳輸速度快上4.8倍。

李中旺進一步談到，隨著WiFi無線網路技術技術演進，傳輸速度更快，更靈敏，未來將進入無線感知世界，進入居家應用、智慧監控、安全防護等更多元的應用。

除網通業者外，WiFi射頻晶片廠立積(4968)也看到目前WiFi 6、WiFi 5(802.11ac)的出貨已經接近各半，WiFi 6儼然將成為主力商品，明年WiFi 5將與WiFi 6將出現黃金交叉，只是，目前當前最嚴重的問題還是主晶片缺貨，交貨週期達52周，產業分析師也預言，該波缺貨潮會一路走到2023年。

另外，目前各廠商也陸續開始驗證、出貨WiFi 6，預計明年年中蘋果產品可以支援WiFi 6E後，才有機會帶動整體業界，WiFi 6、WiFi 6E價格約增加3成，未來WiFi 7也將在相較WiFi 6享有更多ASP優勢，尤其是在產業的初期階段。

WiFi無線網路技術近年快速發展，除了智慧手機及NB等無線上網應用，也滲透進各式各樣設備，包含汽車、智慧家庭、遊戲、穿戴裝置以及各種新興的物聯網IoT應用，ABI Research預估，全球具有WiFi功能的裝置將從2020年的104億台，成長至2025年的155億台以上。

以後續的WiFi升級潮來說，網通廠可留意友訊(2332)、明泰(3380)、中磊(5388)、智易(3596)、正文(4906)、啟碁(6285)等，晶片廠則有聯發科(2454)、瑞昱(2379)、立積(4968)，此外，聯發科執行長蔡力行日前也表明，聯發科明年就會看到WiFi 7的相關技術產品。