台灣指數上市500大報酬指數，最新成分股納入20檔，太極(4934)獲選納入該指數。太極總經理謝明凱日前表示，太陽能市場訂單需求強勁，目前部分大尺寸產品的訂單已看至明年下半年，此外太極也切入第三代化合物半導領域，太極旗下盛新材料科開發第三代化合物半導體碳化矽技術有成，4吋半絕緣碳化矽已有台灣、日本、美國客戶正在進行驗證，若順利驗證完成，預計年底即將進入量產階段。此外，盛新已掌握6吋晶錠從熱場模擬、材料、製程的擴晶技術，未來將直接切入6吋碳化矽基板。

太極去年與母公司廣運合資成立盛新材料科技，太極表示，目前規劃盛新在明年下半年進行股票公開發行及興櫃掛牌，預計3年內積極朝股票上市掛牌交易方向前進。

太極目前以生產太陽能電池為主，生產基地位於越南河內，過去該公司主要生產以尺寸較小的G1產品為主，但由於市場需求明顯走向大尺寸，該公司自今年第三季起，除了採購新的生產大尺寸產品的生產設備之外，也針對原有的生產設備進行機台改造，目前已可向上向下相容生產，目前生產的尺寸除了G1之外，大尺寸的M6、M10也都出貨供應客戶。

太極生產的單晶M6電池，受到全球節能減碳、以及中國限電影響，市場對太陽能相關設備的需求大幅提升，該公司不僅明年接單情況樂觀，甚至M6的產品也接獲長單，訂單看到明年下半年。