政府推出五倍券後，各部會也推出各式加碼券，其中以交通部觀光局的1000元國旅券最熱門，抽出242萬餘份，但立委洪孟楷發現，疑似有人抽中國旅券後沒有用掉，反而是以750元賣出賺錢，希望觀光局把遊戲規則講清楚。觀光局長張錫聰則回應，中籤者可以轉讓給親友，但禁止轉賣，若被檢舉屬實可取消中獎資格。

立法院交通委員會今日審查111年度總預算案觀光發展基金部分，洪孟楷表示，近期發現很多人在網路上拍賣國旅券，面額千元現在的行情價約750元，這是政府希望振興觀光的政策，若淪為幸運兒去小賺一筆，是背離原先的美意，希望觀光局把遊戲規則再說明清楚，例如經濟部就曾講過好食券不得販售。

張錫聰表示，國旅券的規範中有禁止轉讓，若賣給其他人，經查證屬實將取消中獎資格，但中籤者無償轉讓給親友是可以的。

據觀光局統計，國旅券預計發行240萬份，最後抽出242萬餘份，目前領券份數為238萬3133張。