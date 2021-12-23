前高雄市長韓國瑜，今天接受資深媒體人王淺秋廣播專訪。（趙婉淳攝）

前高雄市長韓國瑜近日出版《韓先生來敲門》新書，被視為為復出準備，更傳出其參戰桃園市機率高。對此，韓國瑜今天表示，「那都是隨便的無稽之談，我根本沒有宣布什麼」，他也說，沒有位置就調整為道家精神，做份內、能力所及的事，若有機會為老百姓做事，就當仁不讓。

結束陪同3個孩子赴加拿大讀書返台，並完成14＋7天隔離的前高雄市長韓國瑜，今天接受資深媒體人王淺秋廣播專訪，看上去氣色不錯，笑容滿面，韓國瑜即將在明年1月2日下午2點在大安森林公園舉行《韓先生來敲門》簽書會，屆時也會邀請12名故事主角到場，外界解讀此舉是在為復出做準備，提前試水溫。

被問到是否有意參選下屆台北市長、桃園市長，韓國瑜不假思索地說，「那都是隨便的無稽之談，很多節目做這個題目是別有居心，完全是用想像的，我根本沒有宣布什麼」。

談到卸下高雄市長後這一年多來的心境，韓國瑜說，若有能力、有位置能為老百姓做事，那就好好衝，利國利民，這就是儒家的精神，若沒有，就調整成道家精神，做好份內、能力所及的事，而兩者之間的模式調整，在於體悟與感通，「必須在沒有位置，但一心想做事情下，把自己調整成道家心情，握有機會為老百姓做事，就當仁不讓」。

韓國瑜強調，他一直是很單純的人，在選總統、當高雄市長、北農賣菜、擔任立委，個性都很單純，有人把他想得太複雜，這實在想太多，他給從政者八字箴言，「複雜的腦，單純的心」，反過來就完蛋，單純的腦，工作做不好，複雜的心，則難以抗拒誘惑，從政者若能掌握這個要領，就不一樣。

韓國瑜觀察，台灣圖像在60、70年來發生變化，一開始是橄欖，中央政府獨攬大權，統一和台獨聲音很少，70年代後變成狗骨頭，中間縮下來，民進黨成立、黑名單開放，以及開放探親、赴陸投資，分別讓獨派和統派聲音出來，接著，最擔心的是演變成鏈球，不選統就選獨，沒有中間選擇。

韓國瑜認為，他堅定中華民國派，而安定台澎金馬、撫慰廣大僑胞內心深處、對得起先聖先賢的中間厚重力量要維持住，要維持狗骨頭均衡狀態，交給下一代，這是這一代的責任。

被問到女兒韓冰若要和林秉樞或王力宏這類男孩再一起，是同意或反對，韓國瑜以「國民岳父」之姿向聽眾說，交往期間，若陸續發現問題，該踩剎車就踩剎車，若是霎那間發現，女孩就如同被雷打到，他會提供自己的建議，讓她做最後決定。