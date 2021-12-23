主辦單位金沙鎮公所邀請多位藝人與鄉親一起點亮東半島，共度歲末假期美好時光。（金沙鎮公所提供）

「2021金沙聖誕瘋HEN大」點燈儀式節目內容。（金沙鎮公所提供）

「2021金沙聖誕瘋HEN大」將於12／25（周六）登場，從上午沙美市區的聖誕市集至夜晚的聖誕音樂饗宴，一整天活動多采多姿。主辦單位金沙鎮公所邀請多位藝人與鄉親一起點亮東半島，共度歲末假期美好時光。

沙美市區當天上午10時展開系列活動，有聖誕市集、手作體驗、充氣城堡及旋轉小火車等親子單元，還有卡通台哥哥姊姊藝人與大家同歡。

金沙鎮長吳有家和鎮代會主席周水土表示，當晚6時的點燈儀式除安排在地演藝團體CandyGirl金門小女孩、KDC金門流行舞蹈團及魔術表演外，也邀請林宗興、流氓阿德、呂評逵、曾沛慈等多位藝人輪番表演。金沙戲院前街道及沿線樹木規畫象徵幸福、希望、寧靜，傳遞滿滿關懷的燈飾造景，在夜色掩映下，十分賞心悅目。

鎮公所提醒防疫優先，參與活動全程佩戴口罩，勤洗手並保持個人衛生，服務台備有消毒酒精，請民眾多多配合。另也貼心安排晚會結束後2線專車，1條是沙美車站往金城車站與水頭碼頭，1條是沙美車站往山外車站，均為晚上9點發車。相關活動資訊可上金沙鎮公所FB網站查閱。