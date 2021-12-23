最近開始謠傳37歲的「小皇帝」詹姆斯考慮離開湖人另謀發展，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日找上詹皇經紀人瑞奇保羅驗證，這一切都是假新聞，湖人不僅沒有打算讓詹皇走人，目前還鎖定七六人班西蒙斯與活塞葛蘭特這兩名年輕好手。

「詹姆斯想要離開湖人的這些流言是假的，連我都沒聽過這些謠言，因為我從不關心社群媒體上隨意出現的評論，」查拉尼亞表示，「我跟詹姆斯的經紀人瑞奇保羅直接交流，他告訴我這些評論很荒誕，完全是假的，詹皇不會離開湖人。」

查拉尼亞強調，「是的，詹姆斯不會去其他地方，我今天必須站出來澄清這項事實。」詹姆斯先前跟湖人完成續約，要到2023年夏天才會到期，目前他本季場均26.4分、6.6籃板及6.6助攻，表現仍然強勢全面，表現完全不像37歲老將。

查拉尼亞接著爆料，「湖人今年夏天得到韋斯布魯克的交易並未達到成效，簡單來說，這支球隊缺少他們所需要的年輕好手，所以我聽說湖人在自由市場非常活躍，湖人很樂意得到班西蒙斯或葛蘭特，因為他們需要這種具有運動能力的側翼球員，他可以控球、得分和傳球。」