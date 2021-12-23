2021台中購物節開跑以來屢創佳績，登錄消費總金額破291億元全國第一，較去年成長223％，創下好口碑。（台中市政府提供）

台中購物節日前在眾人見證下壓軸抽出「千萬好宅」，由住屏東的陳小姐抽中，她現身受訪說，接到市長電話當下又驚又喜，很開心有此福分。（台中市政府提供）

2021台中購物節開跑以來屢創佳績，登錄消費總金額破291億元全國第一，較去年成長223％，創下好口碑，日前在眾人見證下壓軸抽出「千萬好宅」，由住屏東的陳小姐抽中，她現身受訪說，接到市長電話當下又驚又喜，很開心有此福分，感謝市長盧秀燕電話通知，也肯定市府舉辦台中購物節可促進市民消費，並透過累計金額方式，讓小市民有機會抽大獎。

陳小姐日前在丈夫游先生陪伴下一起受訪，回想中獎當下，她說，「一開始非常緊張，認為不可能發生」，尤其她從小到大很少中獎，最多只中過200元發票就很開心，所以後來語無倫次，還問盧市長現在是民國幾年。

游先生也分享接到太太打電話來那一剎那，他說，太太平常不太會開玩笑，電話聲音聽起來還有一些緊張、顫抖，應該中獎是真的，但仍舊不敢置信，直到現在受訪才覺得是真的。

至於採買何種東西幸運中獎，陳小姐說，因為台中房子需修繕，因此到大賣場、百貨公司購買燈具等物品更換，她雖然在新聞上有聽過台中購物節，但對科技沒那麼熟悉，剛好朋友女兒在登錄購物節發票，經由朋友女兒教導下，她成功下載APP，雖是第一次參加購物節，但因發票登錄設計很方便，她立即登錄成功。

陳小姐興奮表示，她每個禮拜都會查詢是否中獎，只是期待一直落空，12月16日活動結束，原本要刪除APP了，日前接到盧市長電話完全不敢相信，沒想到竟幸運抽中好宅，下次再舉辦，她一定也會參加，並謝謝朋友女兒教她如何參加台中購物節，分享福氣給她。

對於幸運抽中千萬好宅，陳小姐心中充滿感謝，感謝市長盧秀燕打電話通知，也感謝台中市政府舉辦這麼好的活動。陳小姐表示相較其它縣市單筆滿500元才能登錄，台中不限單筆金額，只要累計滿500元即可參加抽獎，對於小市民來說更容易參加活動，中獎機會也更多。陳小姐也說，兩夫妻都很喜歡台中，不論交通、藝文、生活、科技與教育各方面都相當方便，草悟道、夏綠地公園也常舉辦各式活動，未來會常常到台中玩。