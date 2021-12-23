高雄市1名王姓男子日前在網路認識1名自稱律師的男子，對方告知在海外有一筆遺產460萬美金、折合台幣約1.28億元可過戶給王男，但須匯款1250美金的手續費，王男心動下至銀行匯款，被行員和警方攔截，警方苦勸「陌生人要上億財產為何不自己繼承？天下沒這麼好康的事」，一句話驚醒王男打消匯款念頭。
警方指出，52歲的王姓男子昨（22）日上午10時許，前往新興區七嫌一路一家銀行匯款，行員發現王男疑似遭詐騙，於是通報警方，新興分局中正三路派出所警網火速趕往現場了解。
王男見自己匯款竟驚動警方，一開始不願說明匯款目的，經警方勸說後，才吐露日前在微信通訊軟體認識一名自稱律師的男子，對方告知在海外有一筆遺產460萬美金（約1.28億台幣）要過戶給他才能避稅，但須要先匯款1250美金的手續費才能辦理後續作業。
警方聽到王男陳述，研判是標準的詐欺手法，告知王男「陌生人為何自己不繼承遺產，天底下絕無這麼好康的事」，很多人被類似手法詐騙，警方提醒王男若匯款到境外帳戶，錢很難追回，王男聽到警方勸說，才打消匯款的念頭離開。
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