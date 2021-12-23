徐若瑄日前捲入王力宏、李靚蕾婚變事件，昨（22日）三度發文保證沒有破壞別人的婚姻，不過網友看完她的聲明，再比對李靚蕾的指控「婚前一段情、婚後撒嬌勾引」，壓根沒提到婚後外遇，質疑徐若瑄打迷糊仗，沒針對問題正面回答。

李靚蕾捍衛自己的權利，17日發千字文手撕王力宏的男女關係混亂，其中提到「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。你們的約砲過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌、勾引，你也是熱情回應」、「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，由於王力宏今年9月底才因違背防疫規定到徐若瑄家聚會遭罰，再比對其他的關鍵字，徐若瑄瞬間成為眾矢之的，被影射為王力宏不倫的對象。

徐若瑄形象受損，11支廣告代言遭受波及，22日她再發第三則聲明，痛心地澄清：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約，更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』」。

不過眾多網友對徐若瑄提出疑問，認為重點是婚前有沒有當砲友、婚後再持續撒嬌勾引的親密舉動，因為李靚蕾的文中並無提到人妻出軌，「（徐）為何要一直跳針說介入別人婚姻？而且李的重點從頭到尾都是放在王身上而已啊…」、「若真的跟自己無關，請李靚蕾幫自己澄清就好了，徐再發100篇聲明，都抵不過李靚蕾一篇澄清」、「直接提告不就好了，講這麼多幹嘛」。