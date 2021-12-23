東華大學民族所教授施正鋒（見圖）。（資料照/陳信翰攝）

民進黨立院黨團挾人數優勢，日前將明年度中央政府總預算逕付二讀，這是國會史上的第一次，更引發在野黨不滿。政治學者施正鋒也批評，「那我們教政治學的如何說，去說服學生為什麼要有委員會，以後所有東西只要你全面執政，什麼都可以為所欲為」。

國民黨立院黨團11月審查預算時，因不滿蔡政府密集進行反公投宣講，下令黨籍召委停審總預算，直到閣揆蘇貞昌道歉為止。在公投結束後，國民黨團恢復預算排審，但21日民進黨團在立法院會發動突襲，提請將明年度中央政府總預算案公務預算部分，自各委員會抽出逕付二讀，再由立法院長游錫堃召集協商。國民黨團雖一度提出異議，但經表決55人贊成、26人反對，提案通過。

據《TVBS》報導，東華大學民族所教授施正鋒表示，那些細節要怎麼辦呢？就已經在那邊討價還價或打架嗎？不可以這樣子，那我們教政治學的如何去說服學生為什麼要有委員會，以後所有東西只要你全面執政，什麼都可以為所欲為，現在已經國會通通改選啦，你怎麼可以用多數暴力呢？