【LIVE直播】立院邀列席報告「日台美關係」 駐日代表謝長廷請假

立法院外交及國防委員會今（23）日邀請外交部長吳釗燮及駐日代表謝長廷列席報告1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未出席，讓國民黨立委不滿，質疑謝長廷不尊重國會，國民黨籍召委陳以信更說「我沒有准假為什麼沒來！」

日前舉辦的四大公投其他國家也相當關心，公投結果是否能對台灣之外交有所改善，各界都在等待民進黨給出答案。立法院外交及國防委員會今日就邀請吳釗燮及謝長廷列席備詢，準備針對相關議題進行討論，不料謝長廷卻請假缺席。

吳釗燮上午受訪時表示，謝長廷是因公回國，有些已經訂好的行程無法更動，但立法院臨時通知，因此依照規定請假。吳釗燮指出，謝長廷的公務內容有部分是機密，因此不方便多做說明，並說自己也還沒跟謝長廷見到面。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳以信在確認出席名單時，就對於謝長廷缺席相當不滿，直說「我沒有准假為什麼沒來？」認為部長都來了，不解大使為何不出席，問吳釗燮「他比你還大？」國民黨立委溫玉霞質詢時也質疑謝長廷是不是太上皇，「說不來就不用來？」