李靚蕾8年前與天王王力宏結婚，近日兩人認了婚變，李靚蕾不堪受辱罕見打破沉默，多次拋出長文曝和王力宏私事，也讓外界驚訝原來她早隱忍多年。而身為李靚蕾好友的陶喆妻子江佩蓉，過去上節目分享李靚蕾私下真面目，透露李靚蕾守口如瓶，多年來幾乎沒從她口中聽過王力宏壞話，讓一旁蔡康永打趣說下次要試著套李靚蕾的話，對照今日李靚蕾毀滅性的發文，也讓人感到她多年委屈。

李靚蕾先前拋出千字長文揭露離婚真相，痛心指出兩人離婚主要是因男方不捨在外喜歡的女孩被稱呼小三，才決定解除兩人婚姻關係，更表示王力宏婚前、婚後男女關係混亂，自己也絕非懷孕逼結婚，引來外界熱議。而李靚蕾近年IG上雖然少了王力宏的影子，仍常見她和甜心主播侯佩岑、陶喆太太江佩蓉三人聚會，當時侯佩岑便對此寫下祝福：「願我們都能安之若素，靜好如初」。

江佩蓉大讚李靚蕾常會分享育兒之道。（圖／翻攝自秒拍）

侯佩岑當時更下Hashtag說：「freedom」、「peace」、「beyou」，看似隔空祝福好姊妹恢復單身後一切都好，20日侯佩岑過43歲生日，李靚蕾也難得休兵，按讚侯佩岑的慶生發文：「珍惜 感恩 祝福」，可見三人之間的好感情，而過去江佩蓉上節目，就曾分享過自己眼中的李靚蕾是好媽媽，私下常分享孩子教養方法，且從未說過王力宏壞話。

江佩蓉坦言沒聽過李靚蕾說老公壞話。（圖／翻攝自秒拍）

江佩蓉過去和陶喆一起上小S與蔡康永節目《花花萬物》，聊到和李靚蕾、侯佩岑三人私下感情好，常趁孩子睡了之後約出來吃飯，蔡康永打趣問說三人相聚應該都在聊老公的壞話？小S笑說：「當然」，蔡康永問：「可是王力宏有什麼壞話可以講？」,小S開玩笑說：「這個你就不知道了吧？」

小S與江佩蓉一致認可李靚蕾平時守口如瓶。（圖／翻攝自秒拍）

江佩蓉此時緩頰說，事實上三人不太會抱怨另一半，「其實我覺得靚蕾滿厲害的，她都會教很多比如說怎麼教育小孩子什麼的」，「我好像沒聽過她講力宏什麼」，小S回說：「靚蕾嘴很緊，從來也問不出王力宏的壞話」，江佩蓉此時頻頻點頭，引來蔡康永許願：「真的嗎？我下次試試看」，笑翻眾人，網友回應：「很有教養和智慧。能忍的，她都忍了，被逼得山窮水盡才爆，挺剛的」、「這難道不是心機很重？」、「這難道不是為了她老公好？」。