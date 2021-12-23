台股是2020年表現第一名的股市，是否能續強到2023年封關前？曾說過台股「花若芬芳，蝴蝶自來」的金管會主委黃天牧23日表示，蝴蝶應該就是指內資、外資、機構投資人或是散戶投資人，外資今年以來累計仍是淨匯入，國內投資人無論對股票或基金，投資興趣「都很高」，因此黃天牧說「並不擔心台股的資金動能」，國內資金部分應該是不虞匱乏的。

黃天牧分析，最近股市波動有三大原因，一是通膨壓力、二是美國聯準會宣布明年可能會開始升息，三是疫情的起伏，三因素難免造成股市波動，但他強調台股基本面依舊非常良好，到11月底國內上市櫃公司營收36.12兆元，較去年同期成長16.64％，主計總處也預估，今年台灣經濟成長率可以到6％以上，2023年也可以至少到4％，台股現金股利價值加股票股利可以達2.78％，基本面依舊不錯，但仍是提醒投資人就是「注意風險，審慎選股」。

既然台股位舊芬芳，那現在蝴蝶多不多？黃天牧回應，蝴蝶應該就是指內資、外資、機構投資人及散戶投資人，黃天牧感謝立法院通過當沖降稅延長，對投資人來講一個制度的維持，是維持對市場信心很重要的一部分，黃天牧說，我相信台股，包括今年外資其實累積一直在匯入，國內的投資人因為台股基本面良好，不論是在股票或是基金，投資興趣都很高，所以對台股資金來源「基本上是不會過度擔心」，因為台股的動能，在國內資金部分其實應該是不虞匱乏的。