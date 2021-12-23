金管會21日宣布開放純網路保險公司設立，台灣可能出現多少家純網保？保險局局長施瓊華23日在立法院財委會回答立委曾銘宗質詢時表示，「壽險初步看應不會有太多，數量大概就一、二家，產險可能比較多，可能會有三、四家」，即最多可能有六家純路保險公司。

金管會繼純網路銀行後，12月宣布再開放無實體行銷據點、無業務員的純網路保險公司申設，目前將蒐集各界意見，並進行法規修正，預計2022年8月受理申請，2023年4月公布獲准籌設的純網路保險公司。

曾銘宗在質詢時詢問純網銀有三家，那純網保會有幾家？且國外純網保的開放效果如何？

黃天牧回答，香港有開放純網路保險公司，但目前市占率有限，而台灣開放純網保，主要希望純網路壽險公司能以保障型商品為主，純網路產險公司則是配合平台經濟的需求，提供更多創新商品，經營模式要與傳統保險公司不同，才有開放的價值，目前沒有估計開方號家數，就看申請者的營運方案是否可行。

但曾銘宗表示，保險局一定有研究國內保險市場胃納量，不可能無限制開放，所以最多能開放多少家？

施瓊華表示，一開始沒有想要限制家數，申請者的營運模式可行性很重要，初步評估產險家數會比較多，壽險初步應不會有太多，若依可能申請及可行的數量來看，純網路壽險可能最多一、二家，純網路產險可能會有三、四家公司。