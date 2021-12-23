國民黨立法院黨團即將改選黨團總召，前總召林為洲今天宣布參選。他表示，國民黨在立院是少數黨，要監督多數且鴨霸的執政黨，需要更多的策略、議事熟悉及創意，才能處理不對稱的戰爭，「立法院天天有議題，黨團的得分就是國民黨的得分，我認為我這方面還行。」

國民黨立院黨團將於下周改選明年度黨團總召，目前除黨籍立委曾銘宗已登記外，林為洲也於今天宣布角逐。由於兩人都曾擔任黨團總召，在民進黨立院黨團對法案、預算案一再寸土不讓的情勢下，此次競逐格外引人矚目。

林為洲今天就以「不畏逆境」為主題宣布參選。他說，國民黨是少數的在野黨，要監督多數且鴨霸的執政黨，確實要有很多策略、熟悉議事攻防與創意，才能處理不對稱的戰爭。尤其，國民黨必須更了解執政黨在議事攻防上的想法與目標，不能太被預期國民黨接下來要做的事情，否則對方都會預作防備，很難佔得到便宜。

對於立院黨團與中央、地方的連結，林為洲直言，黨中央、黨團與地方需要緊密的整合，但黨團與中央聯繫雖然密切，但與縣市政府幾乎沒有聯繫很多年了，確實比較鬆散，使得國民黨難以有效提升戰力，未來若擔任總召會盡快協助整合。

「黨團的戰力與得分，就是國民黨的得分。」林為洲說，立法院天天都有議題，要去發揮大家的腦力與專業，集體在每個議題上得分，才能制止不當的行為；或者就算不能制止，也要點出來讓人民知道，「我認為我這方面還行」。