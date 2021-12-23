馬來西亞歌手蔡卓宜（Joey）以甜美臉蛋、姣好身材，擁有「大馬新女神」美名，網路紅人出身的她，近年陸續以真人秀《青春有你2》、陸綜《怦然再心動》打開知名度，而蔡卓宜昨（22日）則性感出席《搜狐時尚盛典》，她美穿前後開深V長裙亮相，側胸薄紗設計更是讓蔡卓宜美胸曲線全都露。

27歲蔡卓宜以一襲金色亮片長裙出席《搜狐時尚盛典》，蔡卓宜大方前後開深V，解放傲人D級上圍和白嫩美背，更吸睛的是，禮服側身的薄紗設計，讓蔡卓宜小蠻腰和性感測胸全都露，S身材曲線一覽無遺，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蔡卓宜難得解放性感，好身材相當不科學。（圖／取材自是蔡卓宜微博）

總給外界甜美、活潑形象的蔡卓宜，這回難得解放性感，辣照也吸引網友大讚：「笑起來還是很甜的呀 女人味get！穿日常還是很甜」、「這禮服太美 把身材都展現出來」、「真的好美啊，太時尚了，好性感有氣質，很喜歡」。

蔡卓宜是彩妝師出身，也是一位平面模特兒，她在出道前就以俏麗臉蛋、甜美笑容在網上擁高人氣，讓蔡卓宜打開知名度的是，她在去年參加女團真人秀《青春有你2》，並接連推出單曲《Bye 請慢走》、《按呀按呀》，參加戀愛綜藝節目《怦然再心動》，以及在日前推出網路戲劇《你是我最甜蜜的心事》，演藝事業橫跨唱片和戲劇。