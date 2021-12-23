許多人在健康檢查時發現肺結節病灶，由於肺結節有高度偽陽性，需要長期追蹤，但病人往往面臨輻射暴露的問題，侵入性確診檢查的風險也高；現在透過「無創導航手術」診斷肺癌，有助於提升診斷率，同時避免病人不必要的手術風險。

45歲的上班族柳先生最近在公司安排下進行年度健檢，透過低劑量電腦斷層發現肺部有一處1.5公分的毛玻璃狀結節。馬偕紀念醫院胸腔內科主治醫師余秉宗表示，低劑量電腦斷層篩檢雖然更容易發現小於1公分的早期肺癌，但是高偽陽性的肺結節，使病人長期追蹤檢查時造成輻射暴露、侵入性確診檢查時亦提高併發氣胸的風險。

經向醫師諮詢及討論後，柳先生以「肺結節無創導航手術」診斷為第一期肺腺癌。台東馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師施慧瑄解釋，根據文獻，若肺結節位於沒有氣管通過的位置，原診斷率僅3成，透過肺結節無創導航手術後可達超過8成的診斷率。

收治個案的馬偕醫院外科部副部長黃文傑說明，導航系統先以病人的電腦斷層合成模擬即時影像，規劃出一條閃避肺臟血管的路徑；接著在支氣管上打出0.1公分的洞口，再以氣球擴張後開始「探鑽」，以幾乎無創的方式抵達肺結節位置。

順利取出檢體後，立即送交病理科進行細胞診斷，約莫10分鐘後即確診為肺腺癌第一期，於是馬上安排柳先生進行單孔胸腔鏡手術切除癌腫瘤，手術全程約1.5小時，術後住院觀察3日後出院，目前追蹤狀況良好。

黃文傑提醒，若腫瘤達4至5公分以上，或是腫瘤位置就在氣管上，可直接使用傳統方式手術；至於2公分以下的肺結節，較難透過影像判斷良性或惡性，侵入性確診檢查的風險亦高，病人經過醫師諮詢及完整術前麻醉評估後，可考慮以相對風險較低的肺結節無創導航手術進一步確診。