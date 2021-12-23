陝西省西安市爆發新一輪新冠疫情，全市第二輪核酸檢測結果中，127人感染。當地昨天（22日）宣佈，全市23日起實施社區封閉管理，市民足不出戶，每戶家庭隔日由1人出外採購生活物資。香港東網報導，消息宣佈後，昨天傍晚大量市民湧入附近超市搶購生活用品。

在西安市未央區一家24小時營業的小型超市，收銀員異常忙碌，還特地增開了一個收銀櫃台，超市兩個入口排滿等候結帳的顧客。在鮮貨區，店員剛拿出一捆白菜放到貨架上，隨即有顧客買走。在另一貨架上，泡麵等食品也被搶購一空。

超市店員稱，從下午5時後店內顧客便逐漸多起來，蔬菜等新鮮產品供應暫沒有受到影響，都是正常進貨，呼籲顧客沒必要一下子買那麼多。有住在西安閻良遠郊區的市民表示，一家三口在超市排隊排了半小時，「還沒能排到收銀台」。

西安政府強調，該市糧、油、菜、蛋、奶等供應充足，價格基本平穩，在疫情管控期間會嚴厲打擊重點醫療防控物資和生活必需品等領域哄抬物價、囤積居奇、制假售假的違法行為。

另外，河南周口市沈丘縣公安局昨天表示，該縣4名在西安經商的居民，當日經核酸檢測顯示受感染。各人於上週六（18日）晚在西安接受完核酸檢測後，未等待檢測結果，便駕車離開西安，翌日返回沈丘縣，返回後又未按規定提前3日向所屬社區報備和居家隔離，並向流調人員隱瞞行蹤，引起疫情傳播風險。公安局決定對各人以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。