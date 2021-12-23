耶誕節即將到來，許多小朋友都會許願，希望耶誕老人送禮物他，一名爸爸在臉書表示，看到念國小四年級的兒子在聯絡簿寫下耶誕願望，什麼禮物都不要，只希望病房裡的爺爺能趕快康復，讓他看了紅了眼眶，「這也是爸爸的願望」。

這名爸爸21日在臉書「爆廢公社」表示，兒子目前讀國小四年級，20日晚上下班回家，看見兒子在聯絡簿寫的今年耶誕願望，寫道今天（指20日）在學校做耶誕花圈，想起曾問媽媽，世界上真的有耶誕老人嗎？媽媽回答「相信就會存在」，兒子接著問媽媽，為什麼沒看過她的耶誕禮物，媽媽則說「大人的禮物不一定看得見」，聽到這句話，讓兒子想起在醫院病房裡的爺爺，許下「爺爺能康復就是我的耶誕願望」，讓這名爸爸看了眼眶全濕。

這名爸爸說道，「兒子你的耶誕願望，其實也是爸爸的願望」，PO文一貼出後，立刻吸引7千多人按讚，感動無數網友，紛紛留言：「這孩子沒有白疼」、「看了都哭了，怎麼這麼懂事」、「好貼心的孩子，有洋蔥」、「天啊，我也泛淚了」、「真是個體貼的乖孩子，家長教育得很好」。