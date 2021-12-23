2022年快要到了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、兔、龍、鼠的人獲得吉星庇佑，運勢增旺，事事如意，財運明顯提升，事業發展蒸蒸日上，在新的一年運氣好，心情好，天天都開心。

▍1.生肖牛

屬牛人在2022年有「左輔星」入命宮，又遇流年「正財」，雙倍的財運，讓屬牛人在新的一年裡財氣沖天，又有貴人主動相助，獲得天賜良機，在事業上有非常大的進步。同時，感情方面也有不錯收穫，令屬牛人在新的一年樂開花。

▍2.生肖兔

明年是壬寅年，天干壬水為正印，屬兔人有傍身的吉運，各個方面會有轉運的趨勢。擅長理財的屬兔人想要創業、投資或者經商，都會得到上天的眷顧，容易賺得盆滿缽滿。上班族將會有升職、加薪的機會，在職場上占據一席之地。

▍3.生肖龍

屬龍人明年正逢「驛馬星動」，動則吉，可能會辛苦些，但都很值得，在諸多變數中容易得到偏財，所以只要持續努力，想要成為小富翁並非難事。注意保養好身體，手邊有錢花，福氣滿滿，過著讓人羨慕的好日子。

▍4.生肖鼠

屬鼠人在明年「貪狼星」飛臨正北方，正好落入命宮，鴻福正當頭，開始想積極賺錢，心中有計畫，對金錢掌握力良好，財富收入節節高升，適合存款，購置不動產。好事能成雙，單身的屬鼠人也容易在明年脫單，快速步入戀情。

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