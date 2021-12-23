環保署舉辦「環保夜市頒獎暨成果發表會」，繼「樹林興仁花園夜市」，新北市環保局輔導的「汐止觀光夜市」再獲特優，夜市透過設置油煙防制及油脂截留設施，且八成以上攤販內用使用環保餐具，並提供自備環保餐具優惠等，讓夜市環保又乾淨。

新北市環保局表示，環保署去年推動環保夜市，今年評鑑著重在一次性產品減量、資源回收分類、油煙排放控制、公廁環境清潔及其他環保特色改造等5項指標。

環保局說，新北市今年將「汐止觀光夜市」納入不塑友善夜市行列，輔導攤商裝設油煙防制設施及油脂截留設施，防止餐飲污水排出後造成排水系統或公共下水道阻塞，同時也輔導夜市管委會維護周遭環境及公廁，讓夜市擁有不髒、不臭的形象。

同時鼓勵市民朋友不使用一次性餐具，攤商也提供民眾自備環保餐具折價優惠或加量福利，現場也設置了公共洗滌設施提高民眾自備環保餐具的意願。

環保局說，汐止觀光夜市鄰近汐止車站，搭乘大眾交通運輸方便，附近有Ubike租借站及自行車停放區，且夜市場內公共照明燈全數為LED燈，電費節省一半以上，歡迎大家前來「汐止觀光夜市」逛逛環保夜市中的低碳模範生。

環保局呼籲，現今已有許多夜市崇尚環保作為，除了夜市管委會及攤販共同營造乾淨且環保的環境外，民眾也須一同攜手做環保，養成自備購物袋或環保餐具逛夜市，且不主動跟攤販索取一次性產品，即可減少夜市廢棄物的產生，共同打造舒適的環保夜市。