台中國家歌劇院連年在歲末推出歌劇製作，去年的普契尼歌劇《波西米亞人》大受好評，今年又有樂迷相約欣賞《塞維亞理髮師》。（台中國家歌劇院提供）

由台中國家歌劇院製作的羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》，由丹麥導演馬丁．林博（Martin Lyngbo）所執導的版本，22日晚間首演，從服裝、佈景到整體視覺效果，皆以黑白色系打造，並以黑白默片的幽默風格與動態肢體呈現，所有歌劇演員滿場跑，戲不斷，全場也笑聲不斷。

台中國家歌劇院連年在歲末推出歌劇製作，去年的普契尼歌劇《波西米亞人》大受好評，今年又有樂迷相約欣賞《塞維亞理髮師》，近5千張票券全數完售，顯見歌劇製作已成為年度盛事。

有來自台南的歌劇愛好者江小姐表示：「這是我看過最好玩的歌劇了！沒有想過會如此好笑、逗趣，實在太佩服歌手們邊唱邊演了。」還有資深樂迷散場時向歌劇院回饋：「到歌劇院看歌劇可說是每年最期待的夢幻時光。」

歌劇院藝術總監邱瑗表示，有許多歌劇愛好者特地前來道謝，「歌劇院送給他們一個這麼歡樂有愛的耶誕禮物，與家人朋友一起看演出、一起暢快大笑真的是太過癮了！」

《塞維亞理髮師》故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的劇本，描述年輕的阿瑪維瓦伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人巴托羅醫生覬覦她繼承的財產，打算娶羅西娜為妻並把財富據為己有，為此，阿瑪維瓦伯爵找上理髮師費加洛幫忙出點子，以贏得美人心。演出在12月24、26日還有兩場。