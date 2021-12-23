大陸浙江2名保全，以負責1人打燈、1人負責拍照，在任職的社區停車場尋找「車震情侶」，某日果然拍到一對情侶在車內激戰，然後揚言公開照片，強索「封口費」，情擔心嘿咻畫面曝光，嚇得趕緊掏出500元人民幣（約新台幣2100元），哀求2名保全不要報警，並希望能把照片刪除，後來男子受不了遭勒索多次，出一招反制2名惡劣保全。

綜合陸媒報導，這2名保全料準一般人被拍到激戰照，都怕外流會「花錢消災」，就想到這個方式賺取錢財，於是利用職務之便，到停車場尋找「車震男女」，勒索當事人，用此手法共連續成功強索7次「封口費」，每次金額從500元到2000元人民幣（約新台幣8700元），讓許多車主敢怒不敢言。

但第8次欲重施故技時，向車震被抓包的的季姓男子索取2000元人民幣時，季男付了錢之後，見保全將照片刪除，立即報警逮人，警方到場後，將2名保全逮捕帶至派出所接受調查。

2名保全被捕後對警言坦承偷拍「車震」敲詐勒索，並交代作案經過，訊後被依法刑事拘留。事件曝光後，許多網友也紛紛留言「開個房不好嗎，這麼刺激」、「半年就遇到7次，這個社區的車震率挺高啊」、「你大爺就是你大爺，管天管地管空氣，現在還管別人偷情約會」。