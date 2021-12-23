英超聯賽今年8月克服新冠疫情順利開踢，而且也全面恢復開放觀眾進場，但時序進入12月，新冠疫情在新變種Omicron以極快速度取代Delta等變異株逐漸成為主流後，已經在英國連續多日創下感染人數新高，也殺得英格蘭足壇措手不及。英超賽會上週公布最新一輪檢測，就有多達42名隊職員感染，托特納姆熱刺首當其衝，12月10日的歐洲議會聯賽小組賽因此取消，最終被判輸球也無緣晉級淘汰賽。12日作客布萊頓和16日作客萊切斯特城的英超聯賽，也都因新冠疫情而取消。上週末疫情進一步擴大，第18輪的10場聯賽，就有多達6場延賽。

英超賽會在週一與20支球隊的代表開會後，決定不會暫停賽季，但賽會和球隊都意識到疫情正在很多球隊中爆發，他們會在安全的情況下，繼續目前的賽程安排，英足總也同意取消足總盃第3輪和第4輪的重賽，以便騰出更多賽期，這表示足總盃第3和第4輪如果比賽90分鐘踢和，將會加時甚至以PK戰決勝負。

本週日(12月26日)是Boxing Day，按照英超慣例，從這一輪開始，大約10天之內各隊將要進行3輪比賽，也就是球迷所熟知的「英超聖誕快車」，這3輪比賽的密集考驗，非常有可能影響到本季聯賽的冠軍歸屬，在最近10個賽季的英超聖誕冠軍，有7隊通過考驗直奔聯賽冠軍，其中3次失利的竟然都是「紅軍」利物浦，而且3次後來居上贏得冠軍的都是曼城，分別是2013-14、2018-19和2020-21賽季，紅軍唯一一次沒有丟掉冠軍是疫情最嚴重的2019-20賽季，當時差一點賽季就要停擺，最終在閉門比賽的情況下加快完成賽季，紅軍得以首嚐英超冠軍滋味。

今年的聖誕冠軍，則是第15輪才趕過切爾西登頂的曼城，這僅僅是「藍月亮」近10年第2次的聖誕冠軍，上一次是2017-18賽季，最終更以破紀錄的史上最高100分積分奪冠。

曼城目前以44分領先利物浦3分暫居第一；切爾西近4輪丟了7分，已落後曼城6分，以38分排名第3；近期3連勝強勢回升的兵工廠，以32分位居第4。

曼城在聖誕快車期的對手，分別是主場對萊切斯特城、作客對布倫特福德、作客對兵工廠，估計前兩輪拿下6分的機會相當高，預期應至少可進帳7至9分。

利物浦主場對里茲聯、作客鬥萊切斯特城、作客大戰切爾西，除了面對傷兵滿營的里茲聯勝券在握外，後兩輪都有一番惡鬥，預測可獲得分數為5至7分。

切爾西作客對阿斯頓維拉、主場對布萊頓、主場對利物浦，以「藍軍」近期頻頻失分的狀況來看，加上雙箭頭盧卡庫（Romelu Lukaku）和維爾納（Timo Werner）雙雙染疫未知何時復出，仍有很大機會繼續失分，預測可獲得分數為4至6分。