前公牛王朝球星「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)今年也獲選歷史75大球星，而他除在場上瘋狂搶籃板畫面令人印象深刻，場外放蕩不羈個性也是個人標章，最近歐尼爾(Shaq O'Neal)提到他曾在羅德曼參加的派對中大開眼界，場面可說是相當精采，但當年青澀的歐尼爾卻不敢停留在此。

Shaquille O’Neal Reveals How Crazy Dennis Rodman’s Parties Were: "Leonardo DiCaprio’s There. Robert Downey Jr., He’s There... A Lot Of Girls, Some Of Them Taking Their Tops Off." https://t.co/M7xe1dloEt — RAMSEY_UNKNOWN SR (@RAMSEYUNKNOWN) December 22, 2021

歐尼爾在他的書《Shaq Talks Back》提到和羅德曼打球時光，內容說：「羅德曼是很有意思的人，他比賽結束後幾乎不洗澡，一場比賽拚40多分鐘後，他直接收拾東西走人，沒過多久就會出現在夜店，旁邊有無數女性擁簇！」這樣的行為讓歐尼爾感到相當不可思議。

另外歐尼爾說自己也曾參加他開的派對，表示不少大咖巨星都會到場，例如好萊塢影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、飾演鋼鐵人的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)，可見這個派對吸引力有多大，而在場女性都會做出詭異表情，現場很昏暗，大家都在喝酒，有些女生甚至沒穿上衣。

歐尼爾直言當年還青澀的他第一個反應就是快跑，另外羅德曼在公牛時期的隊友庫柯奇(Toni Kukoc)也提到此狀況，他說：「跟羅德曼出去狂歡一次，大概得花10天才能恢復正常。」他表示完全無法跟上羅德曼派對節奏，也不能理解他身體到底是什麼做的，能在激烈球賽後參加這樣的派對。」