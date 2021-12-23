工業電腦大廠研華(2395)宣布，公司智慧病房解決方案（iWard）及遠距醫療解決方案（iTeleMed）通過美國健康保險可攜與責任法（HIPAA）及歐盟一般資料保護規則（GDPR）合規性驗證，成為全台首家通過雙認證的醫療軟體，將加速打通歐美與東南亞等國際市場。

國際驗證公司SGS指出，HIPAA與GDPR是歐美醫療資訊保護管理的主要法規，對歐美醫療產業影響相當大，歐美醫療業者在評估醫療科技解決方案，都會優先檢視該解決方案是否通過HIPAA與GDPR的合規性驗證。

SGS表示，企業透過HIPAA與GDPR的合規性設計、實作與確認，不只是取得進軍歐美市場的入場券、符合客戶對合法合規要求，更能展現產品在個人醫療資訊管理的強度，以及對醫療資訊保護的信心。

研華智慧醫療產品經理許全慶表示，為落實HIPAA與GDPR合規要求，自年初就啟動相關計畫、投入至少4～5個月時間，根據SGS提出的查核改善建議，優化系統中資訊安全與隱私保護的設計，希望讓歐美醫療客戶能更安心導入研華解決方案。

許全慶進一步說明，無論從功能、整合性及產品的未來性等各面向來看，研華智慧病房及遠距醫療解決方案在歐美市場均相當具競爭力，而HIPAA與GDPR合規性驗證，則為研華智慧醫療軟體踢出前進歐美市場的臨門一腳，讓公司更有信心打動歐美醫療客戶的心。

對於智慧病房解決方案，相較於歐美醫療系統供應商，研華將病患關懷與護理照護兩大服務整合在單一平台，可更有效提高醫護人員作業效率與病患照護品質。而遠距醫療解決方案的優勢，在於完全整合遠距醫療推車、遠距醫療行李箱等研華醫療專用硬體設備。

研華表示，當病患遠距接受各種醫療設備或儀器檢查時，相關檢查資料皆會整合與歸戶到病患身上，醫囑也會同步到醫院的HIS或NIS系統，讓醫生可輕鬆掌握病患目前身體狀況，不必切換畫面、在不同醫療設備檢查報告中查找病患資訊。

研華指出，未來將從東南亞開始，透過與當地醫院或系統整合（SI）業者合作方式，逐步啟動iWard與iTeleMed國際布局，再以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，積極搶進歐美市場，用整合軟硬體的一站式智慧醫療解決方案，展現台灣智慧醫療軟實力。