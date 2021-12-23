央行日前四度出手、調整選擇性信用管制措施打炒房，金管會主委黃天牧今（23）日出席立院財委會報告備詢，會前受訪時表示透露，將在年底前啟動不動產專案金檢，已選定10家銀行、7家信合社及3家票券公司，家數、深度及廣度均會加強。

金管會去年底至今年初也曾展開不動產專案金檢，當時選定10家銀行及3家票券公司，對於此次新增信合社、且金檢家數要多，黃天牧對此指出，主因信合社承作不少不動產授信業務，特別是土建融貸款部分。

黃天牧表示，不動產價格高漲、資金大量流入房市是大家關心的公眾議題，金管會在此議題上雖非扮演最前衛角色，但針對銀行風險管理仍有些可著墨之處，故此次金檢在家數、廣度及深度均會加強，與央行互相合作。

黃天牧指出，此次金檢重點與上次相同，選擇在豪宅、餘屋及土建融貸款成長較高的金融機構，針對各界在乎的養地囤房問題，瞭解金融機構是否做好貸後管理、資金流管理是否可再加強，強調不會影響民眾一般的購屋貸款需求。