四大公投案18日投票結果出爐，公投案全數未通過門檻，國民黨內湧現檢討聲浪。雖有中常委認為，就藍綠板塊與票數的比較，國民黨不算慘輸，但國民黨立委李德維則坦言，「請容我沒有辦法這麼樂觀！」而公投輸了，就代表百姓要過苦日子。

李德維今（23）日在臉書表示，昨日他出席國民黨中常會，席間所有中常委都對藍營在公投「全軍覆沒」表達關切，部分先進前輩認為，就藍綠板塊與票數的比較，國民黨不算慘輸，從2020年總統大選以來，即便步履蹣跚，總算初見起色。

李德維說，公投都是與國計民生息息相關的議題，輸了就代表百姓要過苦日子，國民黨一黨之興衰，若不能建立於福國利民，有何意義？且支持者的期待遠不只於此，我們再度傷了他們的心，從政者沒有一絲絲自我感覺良好的空間。

而在推動公投期間，李德維指出，中央與基層不同步、黨與執政縣市首長不同調，相較於失敗的結果，失敗的過程更怵目驚心，親痛仇快。所以他在中常會中建議，黨主席以降的黨中央，應儘速與立法院黨團三長，與所有執政縣市首長坐下來談，方向要往哪？主張是什麼？具體怎麼做？能團結的，就要真的團結；不能團結，大家把話說開，要怎麼解決？因為沒有支持者想看到自己投出來的，寄予厚望的首長、民代，與黨官們各行其事，甚至「黨內互打」。

李德維也引用家裡孩子的作文，寫的是闔家團聚，讀來卻字字誅心，「全家都要出動，一個人也不能少」，這是「讓人幸福的力量」！他認為，家是這樣，希望國民黨也是這樣。