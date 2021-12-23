新冠變種病毒Omicron無情肆虐美國，外傳美國職籃NBA目前已有超過80名球員觸發聯盟的健康與安全協議(health and safety protocols)而被放入球隊的傷兵名單之中，本週一(12/20)聯盟更是將5場例行賽延賽，本季目前已累計7場比賽被迫改期。

為了維繫聯盟門票收入並與病毒共存，美國職籃官方表示沒有停賽計畫，如今滾動式調整球隊簽約球員的限制，球隊有多少球員因為健康與安全協議無法出賽，即可另外簽下同等數量的替換球員且不會影響到薪資空間和豪華稅之金額，因此美國職籃賽事可以持續進行。

攤開目前各隊觸發健康與安全協議的球員名單，影響最大的是籃網的9人，其中包含2018年度MVP、9次入選全明星賽的大鬍子哈登(James Harden)、7次入選全明星賽的阿德里奇(LaMarcus Aldridge)以及4次入選全明星賽的米爾賽普(Paul Millsap)…等人，另外近期打出驚人表現取得6連勝並挺進東區前三的騎士目前也有8名球員因為疫情無法出賽。

各隊多名球員無法出賽、頻頻走兵換將的結果，讓台灣運彩開盤十分吃力，掌握出賽名單進而分析盤口困難重重，反倒是彩迷卻可以把握這難得的機會好好投注！根據統計從週一宣布5場延賽消息開始的17場比賽，有高達8場比賽最後賽果翻盤，接近一半的場次由賠率較高的一方獲勝，美國的疫情狀況看起來還沒有那麼快可以趨緩，建議喜歡運彩的朋友們可以瞄準不讓分高賠下手。