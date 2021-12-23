NCC護航綠媒「議顏堂」拿王力宏比 顏寬恒批「不倫不類」：顏色對了就好

台中立委補選戰況激烈，國民黨參選人顏寬恒日前向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉，認為幾家綠媒政論節目對他的攻擊涉及不公不實，且違反比例原則，但NCC主委陳耀祥卻拿藝人王力宏婚變來護航，對此，顏寬恒直言，NCC只要顏色對了就好 沒有什麼公不公正、中不中立的問題。

部份政論節目近來淪為「議顏堂」，狂轟顏寬恒，NCC（國家通訊委員會）主委陳耀祥22日在立院備詢時稱，中二選區自從罷免陳柏惟時，就是全國焦點，新聞題材就像海浪一波波，「像是某個藝人的婚姻事件，也占滿所有的媒體版面」。

顏寬恒23日痛斥不倫不類，硬把他的案子比擬成王力宏。(陳淑娥攝)

對於陳耀祥的說法，顏寬恒今受訪時直言，陳耀祥的比喻不倫不類，王立宏有像他一樣被連續攻擊40天，被這樣子無中生、有造謠抹黑嗎？顏認為，如果陳耀祥將他遭受的攻擊和抹黑和王力宏相比，那他是否可以將NCC比喻成促轉會，將陳耀祥比喻成前促轉會副主委張天欽，只要顏色對了就好 沒有什麼公不公正、中不中立的問題。

至於一般婚姻問題跟所謂的補選所造成的輿論是否攸選舉關勝敗，這兩者可以相提並論嗎？顏寬恒強調，公共議題跟私人領域放在一起談很不恰當，要如何談的清楚，這也不是任何人說的算，他沒有辦法回答，硬要把顏寬恒補選扯到王力宏婚姻的內部問題，NCC主委陳耀祥這樣的隱喻到底要幹什麼？

顏寬恒痛斥，NCC只想扯開話題及轉移焦點，根本不想處理他這個議題，不想對社會大眾交代。