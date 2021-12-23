美國總統拜登22日接受ABC新聞台專訪時表示，假設前總統川普角逐2024年總統大選，那麼他更要參選連任與川普對打。他也透露自己後悔沒有早點採購新冠肺炎居家快篩組提供給全國民眾使用。

今年11月剛滿79歲的拜登表示：「假設我能保持現在的健康狀況，假設我還很健康的話，我會參選連任。」

當記者問及參選連任是否代表要與川普對打時，拜登面露微笑。拜登表示：「你現在是在引誘我參選。當然啊，假設川普是共和黨提名候選人，我為何不跟他對打？這讓我更想參選連任。」