拜登：川普若角逐2024會讓我更想參選連任 10:412021/12/23 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登22日接受ABC新聞台專訪時表示，假設前總統川普角逐2024年總統大選，那麼他更要參選連任與川普對打。他也透露自己後悔沒有早點採購新冠肺炎居家快篩組提供給全國民眾使用。 今年11月剛滿79歲的拜登表示：「假設我能保持現在的健康狀況，假設我還很健康的話，我會參選連任。」 當記者問及參選連任是否代表要與川普對打時，拜登面露微笑。拜登表示：「你現在是在引誘我參選。當然啊，假設川普是共和黨提名候選人，我為何不跟他對打？這讓我更想參選連任。」 習近平：立法會選舉 落實愛國者治港 國民黨台東市長初選 陳銘風對決周達三 #參選 #拜登 #連任 #假設 #川普對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回鍋角逐立院大黨鞭 林為洲：讓黨團得分 我這方面還行 10:242021/12/23 政治 俄或啟動對烏戰爭 美發布旅遊警示 04:102021/12/23 話題觀察 美挺立陶宛如鋼鐵堅定 外交部讚揚 04:102021/12/23 話題觀察 王力宏變渣男都比普男更吸引人 他笑虧：現實很殘酷 07:562021/12/23 生活 搶銀髮票 北市藍綠聯手復發敬老金 04:102021/12/23 政治要聞 冬至去拜土地公 3歲女看供桌突喊「很多人在吃東西」 09:002021/12/23 生活 孔劉《寧靜海》登月 肖想帶她建王國 04:102021/12/23 娛樂新聞 黃敏惠期勉 嘉義市超越嘉義市 04:102021/12/23 地方新聞 綠能跨大步 南加州太陽能電廠 拜登准了 04:102021/12/23 全球財經 南投市長民調結果 張嘉哲出線 04:102021/12/23 地方新聞 拜登接觸染疫白宮人員後PCR檢測結果陰性 10:022021/12/23 財經 財經熱門新聞 新竹升格哪裡房價會漲？在地人曝這區回不去了：超車板橋 - 財經 科技大老語出驚人「護國神山功勞給蔡英文」 張忠謀早爆沒「他」就沒台積電 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 台北市房價跌了？精華區公寓連4月狂殺 他曬1圖震撼：怎麼回事 - 財經 特斯拉維修費太貴！他氣瘋綁30Kg炸藥將「馬斯克」連車轟爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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