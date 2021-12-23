推薦賽事 : 12/28(二)，00:00 莫斯科斯巴達@諾夫哥羅德魚雷

大陸冰球聯盟(KHL)例行賽已經進行超過三分之二，東、西區的季後賽低種子席位仍尚未明朗，目前暫居西區第七、第九的莫斯科斯巴達及諾夫哥羅德魚雷將在下週二正面對決。魚雷在主場面對斯巴達已苦吞三連敗，但斯巴達近期火力疲軟，魚雷只要防守端能正常發揮，應能終止對戰斯巴達的連敗紀錄。

莫斯科斯巴達上季防守猶如紙老虎，團隊場均失球高達2.88球。亟欲改善球隊防守體質的斯巴達球團，季外在自由市場簽下明星門將克拉西科夫(Alexei Krasikov)，本季克拉西科夫繳出救球率91.9%、場均失球2.11球的出色成績，穩定的擋球能力讓斯巴達防守效率大躍進，場均失球進步至2.48球。但進攻端是斯巴達的硬傷，先發前鋒群平均年齡高達32歲，產出也不夠穩定，團隊場均進球僅2.48球，射正率8.47%在東區排名倒數第三。在進攻端無法提供火力掩護的情況下，斯巴達本季戰績始終只能在西區八強邊緣徘徊。

諾夫哥羅德魚雷近幾年前場人才養成並不成功，進攻端絕大部分得仰賴外援，陣中缺少能穩定帶領球隊前進的核心人物。近兩季例行賽都有亮眼數據的右翼賽非亞諾夫(Damir Zhafyarov)，到了季後賽卻無法複製例行賽的優異成績，破門能力不佳的魚雷已連續五季止步於季後賽第一輪。此外，魚雷對於用大約簽下明星球員的意願也不高，今年團隊薪資680萬美元聯盟排名第15名，簡樸經營的風格也使得球隊競爭力逐年下滑。

從對戰紀錄觀察，雙方近期交手多呈現防守戰，近5次對戰開出4場小4.5，加上兩隊本季前場深度不足，此戰預期仍會是場焦土戰，推薦投注「大小玩法-小4.5」。勝負盤方面，魚雷近期進攻狀態雖然不突出，但雙門將科切特科夫(Pyotr Kochetkov)及季霍米羅夫(Andrei Tikhomirov)輸出穩定，魚雷依舊能靠著強大的防守拿下三連勝；而斯巴達近期客場防守效率有些許下滑，12月客場場均失球高達3.25球，在雙方攻擊能力都不出色的情況下，防守狀態較穩定的魚雷可望將勝利留在主場，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。