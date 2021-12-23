環保署昨天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，擬從明年7月1日起禁止所有飲料店提供如保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲料杯，而據消基會調查，目前仍有手搖飲業者使用保麗龍杯材質，消基會秘書長徐則鈺呼籲，在法規上路前，消費者應先做選擇。

據經濟部統計，2020年台灣手搖飲營業額達978億元，若用1杯50元計算，則全台一年販售的手搖飲就達19.56億杯。

台北醫學大學醫學系教授麥富德表示，保麗龍在自然環境難以分解，發泡塑膠回收價值低等原因，皆是造成其易棄置的原因，棄置的保麗龍容易對海洋生物造成影響，甚至進入食物鏈中、回到人類的肚子中，甚至會有致癌的風險。

環保署曾經在2013年公告連鎖飲料業者不得使用保麗龍飲料杯，但當年卻因法源及企業反對等原因而夭折，徐則鈺說，環保署昨天預告擬在明年7月1日全面禁止保麗龍材質的飲料杯，「消基會舉雙手贊成」，也呼籲消費者近期選擇飲料時可以選擇不使用保麗龍的手搖飲業者。

至於如果全面採用塑膠杯，那裝填熱飲時是否會融出有毒物質？麥富德呼籲，民眾應多多使用環保杯，以避免可能產生有毒物質的風險。